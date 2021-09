Italienischer Wolf streift am Hengstpass herum

Seit Juni da

So ist jenes Tier, das am Hengstpass unterwegs ist und zuletzt am 24. und 26. August gesehen und auch fotografiert worden war, aus der italienischen Population. Auf der Egglalm am Hengstpass hatte ein junges Rind verdächtige Kratzspuren und darin war das Genmaterial des Angreifers zu finden. Das erste Mal war ein Wolf bei der Karlhütte am Hengstpass am 11. Juni gesichtet worden - von damals gibt’s aber weder ein Bild noch andere Beweise.