Zwei afghanische Buben tot nach Pilzvergiftung

Ein besonders tragischer Fall einer Pilzvergiftung mit zwei Todesopfern hat sich in Polen ereignet. Eine afghanische Flüchtlingsfamilie, die erst am Tag davor in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Warschau angekommen war, ging in einen angrenzenden Wald, um Pilze zu sammeln. Dabei erwischten sie aber auch einen hochgiftigen grünen Knollenblätterpilz. Drei Kinder erlitten eine schwere Vergiftung von der daraus zubereiteten Suppe, zwei Buben starben, ein 17-jähriges Mädchen überlebte und konnte bereits aus dem Spital entlassen werden.