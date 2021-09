Sohn beschuldigte nach Fahrerflucht seinen Vater

Der 20-Jährige lenkte den schwer beschädigten Pkw noch etwa drei Kilometer weiter und blieb in Leonding stehen. Anschließend entfernte er noch die hintere Kennzeichentafel und flüchtete. Der Mann konnte bereits um 20.15 Uhr ausgeforscht und kontrolliert werden. Er gab an, dass nicht er, sondern sein Vater gefahren sei. Während der Sachverhaltsaufnahme verwickelte er sich immer mehr in Widersprüche. Außerdem wurden diverse Symptome festgestellt, die auf eine Suchtmittel-Beeinträchtigung hindeuteten.