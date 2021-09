Gleitschirmpilot stürzte 150 Meter tief in Wald

Leinen verhedderten sich

Als sich der Schirm wieder öffnete, kam es zu einem einseitigen Leinenverhänger, der das Fluggerät ins Trudeln brachte. So stürzte der Mann unkontrolliert aus einer Höhe von etwa 150 Meter in das dortige Waldstück ab und blieb mit seinem Schirm unverletzt in den Baumwipfeln hängen. Bergrettung und Alpinpolizei lokalisierten den Verunfallten rasch und befreiten ihn aus seiner misslichen Lage.