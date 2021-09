Teuflisch gute Gala vor dem Abflug nach Toulouse

Viel Zeit zum Feiern blieb nicht. Gestern stand Regeneration, Videostudium und Kofferpacken auf dem Dienstplan. Heute früh um 6.30 Uhr gings mit dem Bus zum Flughafen München. Am Nachmittag steht in Toulouse das Abschlusstraining an. Am Samstag steigt das Rückspiel in der ersten European League Quali-Runde. In Frankreich ist ein Vier-Tore-Rückstand aufholen. „Mit so einer Leistung wie im Supercup ist alles möglich“, so Coach Hannes Jon Jonsson.