Wirbel um „Operation“ am LKH Bruck

Die Gerüchte in der Region haben sich zuletzt verdichtet, dass im LKH Hochsteiermark etwas „im Busch“ sei: Aktuell wird über Plänen zur Neuordnung des chirurgischen Angebotes gebrütet - betroffen ist auch die Allgemeinchirurgie des Spitals Bruck an der Mur. Sie soll an den zweiten Standort in Leoben siedeln.