Chirurgie in Bruck an der Mur droht das Aus

In Bruck an der Mur herrscht aktuell große Unruhe: Dem LKH Hochsteiermark würden gröbere strukturelle Veränderungen blühen - und die nicht nur zum Vorteil aller Patienten. Denn die Brucker könnten, nach internen Plänen, ihre Allgemeinchirurgie verlieren - und zwar in Richtung des LKH-Hochsteiermark-Standortes Leoben. Die Unfallchirurgie soll demnach schwerpunktmäßig am Standort Bruck bleiben. Würde es tatsächlich zur Abwanderung kommen, ist ein Aufschrei der Bevölkerung wohl vorprogrammiert.