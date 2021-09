WM-Teilnahme mit dem Team ist ein absolutes Muss

Mit dem WM-Lauf am Sonntag in der Türkei wird für Rene Hofer aus Alberndorf die intensivste Zeit des Jahres eingeläutet. Bis 5. Dezember stehen noch zehn Rennen am Programm. „Das wird sicher sehr anstrengend“, so der 19-Jährige, der aber dennoch nicht ’nein’ sagen konnte, als er nun ins Nationalteam einberufen wurde. „Mein Team und ich haben schon darüber nachgedacht, ob es aufgrund der vielen Rennen wirklich Sinn macht, aber es ist eine große Ehre und ein Mega-Event“, spricht Hofer an, dass er immerhin als Team-Leader Rot-Weiß-Rot am 26. September in Italien bei der Weltmeisterschaft der Nationen vertreten wird.