Einbruchstour am Wörthersee: Täter ausgeforscht

Beamte der Polizeiinspektion Krumpendorf konnten den beiden Jugendlichen im Zuge der Ermittlungen vier vollendete und zwei versuchte Einbrüche zwischen dem 15. und 29. August 2021 nachweisen. In Krumpendorf hatten sie zweimal in ein Hotel, einen Kiosk und in eine Trafik eingebrochen. In Pörtschach brachen sie einen Fahrscheinautomaten auf und plünderten einen Kiosk eines Bades. Erbeutet wurden mehrere Hundert Euro Bargeld, Zigarettenhülsen, alkoholische Getränke und Knabbergebäck. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die beiden Krumpendorfer zeigten sich geständig und werden der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuße angezeigt.