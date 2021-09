Zertifikate verliehen: Auch Vermieten wird „grün“

Regionalen Vermietern gehörte am Mittwoch im Congress die Bühne. Eine Auszeichnung in Sachen Umwelt aus den Händen der Ministerin erhält man nicht alle Tage. „Unsere ganze Region soll die größte Dichte an umweltzertifizierten Betrieben in Österreich bieten“, nannte TVB-Geschäftsführer Markus Kofler sein ehrgeiziges Ziel. Potenziell angesprochen sind insgesamt rund 600 Vermieter.