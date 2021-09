TVB Innsbruck: Feuer am Goldenen Dachl

Knalleffekt beim Tourismusverband Innsbruck und seinen Feriendörfern! Der 1. Obmann-Stellvertreter August Penz hat gestern seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben – der Brief an den TVB wurde der „Krone“ zugespielt. Was für die meisten überraschend erscheint, war in Wahrheit längst klar. Insider wissen, dass das Verhältnis zwischen Penz und Obmann Karl Gostner schon lange angespannt ist. Spätestens seit dem Verkauf der Muttereralm-Bahn an einen ausländischen Investor. Penz und einige andere sind für eine Tiroler Lösung eingetreten – die Familie Penz, die zu den größten Gastronomen in der Stadt zählt, wäre sogar bereit gewesen, selbst Geld in die Hand zu nehmen. Doch der ausländische Bieter setzte sich am Ende des Tages in den Gremien durch.