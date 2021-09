Bauernladen-App führt zu Osttiroler Schmankerln

Was tun, wenn am Sonntag die Eier für den Kuchen ausgehen? Seit kurzem gibt es dafür eine digitale Lösung, die sogenannte Bauernladen Osttirol-App. Diese bietet einen detaillierten Überblick über Hofläden und deren Produkte. Die Idee dazu kam quasi beim Spazierengehen. „Bei uns in der Gegend kommt man immer wieder an Hofläden vorbei. Es gibt aber noch keine Sammlung der Angebote“, beschreibt das Ehepaar seine Beweggründe.