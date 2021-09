Nach 20 Jahren: Bienenvölker erholen sich wieder

Freude herrscht im Forschungszentrum „Zukunft Biene“ an der Uni Graz, wo Experten die Gesundheit der Honigbienen erforschen. Erstmals seit 20 Jahren erholt sich der Bestand in Österreich - auch in Kärnten - wieder. „Wir erleben mit dem Trend zur Imkerei auch ein Comeback der Biene in Kärnten“, erklärt Elisabeth Thurner, Obfrau vom Kärntner Zuchtverband. Dank des Booms halten rund 3500 Imker in Kärnten mehr als 33.000 Völker der emsigen Insekten.