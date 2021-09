Burschen raubten Zeitungsständer in Osttirol aus

In der Nacht zum 4. Juni haben die Diebe in Lienz zehn Zeitungsständer und im Gemeindegebiet Debant zwei weitere Zeitungsständer geklaut. Anschließend wurden am Parkplatz Schloss Bruck die Münzbehältnisse aufgebrochen und das Münzgeld gestohlen. Nach Wochen langen Ermittlungen konnte die Polizei Lienz zwei 17-jährige Jugendliche aus dem Bezirk Lienz als Beschuldigte ausfindig machen.