Kryptowährungen für Finanz-Guru „wertlose Blase“

Die Meinungen über Kryptowährungen gehen weiter stark auseinander. Deutlich gegen eine Anlage in Bitcoin & Co. spricht sich jetzt US-Finanzguru John Paulson aus. „Ich würde niemandem empfehlen, in Kryptowährungen zu investieren“, sagte der ehemalige Hedge-Fonds-Manager am Montag in einem Interview mit Bloomberg und bezeichnete das Cyber-Geld als „wertlos“.