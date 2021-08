Versöhnungs-Messe mit den Türkisen in Mariazell

Am 20. September begibt sich der ÖVP-Klub, wie berichtet, auf Wallfahrt nach Mariazell. Für die Abgeordneten wird dort auch eigens eine Messe gelesen - und das wird mit Bischofskonferenz-General Peter Schipka ausgerechnet jener Geistliche tun, der als Opfer der Türkisen in den Chat-Protokollen in Erscheinung trat.