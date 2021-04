ÖBAG-Chats: Landau fordert Entschuldigung von Kurz

Postenschacher-Debatte in Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit „fatal“

„Mich haben diese SMS irritiert“, so Landau am Freitag in der Ö1-Sendung „Saldo“. Dass man „in Zeiten einer dramatisch hohen Arbeitslosigkeit“ nun darüber diskutieren müsse, wie „einige Wenige zu höchsten Ämtern in der Republik gekommen sind, während Hunderttausende Arbeitslose verzweifelt sind, das ist schon fatal“. Es gehe auch um das Vertrauen in den Staat.