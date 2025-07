Neuer „Kingsman“-Film? „Ja, wir wollen das machen“

Egerton glaubt weiterhin, dass ein dritter ‘Kingsman‘-Film zustande kommen wird. Die Arbeit an dem nächsten Action-/Spionagefilm läuft seit dem Prequel „The King’s Man“ aus dem Jahr 2021. Regisseur Matthew Vaughn (54) erklärte jedoch zuvor, dass das Projekt durch Egertons vollen Terminkalender verzögert wurde. Jetzt hat der 35-jährige Schauspieler – der Gary ,Eggsy‘ Unwin in „Kingsman: The Secret Service“ (2014) und der Fortsetzung „Kingsman: The Golden Circle“ (2017) spielte – darauf bestanden, dass er, Vaughn und Harry Hart-Darsteller Colin Firth weiterhin daran interessiert sind, einen dritten Film zu drehen.