Zwischen „Triumph“ und „schlechtester Idee jemals“

Turnier am falschen Ort?

Einhergehend mit der Hitze kamen auch Gewitter. Gleich sechs Partien, also knapp jede zehnte der insgesamt 63, war wegen eines drohenden Unwetters länger unterbrochen. Mitunter regnete es in den großteils nicht überdachten US-Stadien zwar keinen Tropfen. Grund für die Unterbrechungen sind Landesgesetze in zahlreichen Bundesstaaten, die bei Blitzen im Umkreis von acht Meilen (12,88 km) aus Sicherheitsgründen eine Evakuierung von Großveranstaltungen notwendig machen. Diese werden auch bei der WM in einem Jahr noch gelten.