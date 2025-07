Ein Horrorklassiker kommt zurück ins Kino

Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon, Billy Campbell, Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung und Nicholas Alexander Chavez spielen in ICH WEISS, WAS DU LETZTEN SOMMER GETAN HAST. Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt kehren zudem als Ray Bronson und Julie James in ihre Rollen von 1997 zurück. Regie führte Jennifer Kaytin Robinson, produziert wurde der Film von Neal H. Moritz.