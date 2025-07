Warum ein Thai-Zementriese auf Österreich baut

In Thailand sollen konkret fünf Biomasse- bzw. Abfallvergasungsanlagen für eine umweltfreundliche Zementherstellung entstehen. Eine ist bereits fertiggestellt und steht in Nong Bua – das Pilotprojekt. Vor allem der Strom und die Wärme, die aus der Anlage entstehen, sind für Industriekonzerne wie SCG wertvoll. Am Ende ist die CO₂-Bilanz negativ, es kommt also in Summe sogar zu einer Einsparung.