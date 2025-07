Gründungsrektor Reinhart von Gutzeit ist tot

Von Gutzeit wurde 1947 in Berlin geboren und studierte an der Musikhochschule Köln sowie an den Universitäten Köln, Düsseldorf und Freiburg. 1995 kam er als Direktor des Bruckner-Konservatoriums nach Linz. 2004 habilitierte er im Zuge der Akkreditierung des Bruckner-Konservatoriums zur Privatuniversität zum Universitätsprofessor für Musikpädagogik und Musikvermittlung. Im selben Jahr wurde er deren Rektor, bevor er 2006 (bis 2014) in diese Funktion an die Universität Mozarteum Salzburg wechselte.