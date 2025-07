Industriekonzern wird zur Sozial-Stiftung

Inzwischen hat die Gruppe 44 Fabriken in 12 Ländern und verkauft weltweit. Das soll so weitergehen: „Verstärken wollen wir uns bei Elektronik und beim Vertrieb im Kesselbereich, auch durch Zukäufe. Viel Potenzial gibt es regional in Osteuropa, dem arabischen Raum bis hin zu Indien oder Philippinen.“