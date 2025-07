Überraschende Wende um Weltmeister Jorge Martin

Der amtierende Weltmeister war zur Saison 2025 zu Aprilia gewechselt, ließ jedoch eine Klausel in seinen Vertrag einbauen, die es ihm erlauben soll, den Rennstall zu verlassen, sollte ihm dieser kein konkurrenzfähiges Motorrad zur Verfügung stellen. Da Martin verletzungsbedingt jedoch erst an einem Rennen teilnehmen konnte, greife die Klausel nicht, so die Argumentation Aprilias. Die Martin nun akzeptieren muss ...