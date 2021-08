Lustenauer überraschend souverän an der Spitze

Die Mader-Truppe bewies beim 2:1-Sieg bei Rapid Wien II, was sie derzeit so stark macht. Sie ist auch in der Lage, dank individueller Klasse nicht so gute Spiele für sich zu entscheiden. Damit wurde eine schon verloren geglaubte Partie noch gedreht. Bei den Jung-Rapidlern machten Michael Cheukoua - traf per Freistoß aus 25 Metern zum 1:1 - und Muhammed-Cham Saracevic mit seinem Siegtor kurz Ende den Unterschied aus. Sie sind zum kongenialen Duo geworden, legen enorme Spielfreude an den Tag, wachsen im offensiven Mittelfeld immer mehr zusammen. Bester Beweis war das 2:1, das nach einem herrlichen Doppelpass der beiden fiel.