Mehrere Glanzpunkte zum Abschluss der Schubertiade

Die Sternstunden magischer Interpretationen häuften sich gerade in diesen letzten Tagen der Schubertiade. So hat die Mezzosopranistin Violeta Urmana bei ihrem Liederabend am Freitag eine wundervolle Deutung von Liedern von Gustav Mahler geboten. Ihr Begleiter am Klavier, Helmut Deutsch, war gefordert, denn diese sind eigentlich für Stimme und Orchester geschrieben. Deutsch entlockte aber den schwarzweißen Tasten eine Fülle von Klangfarben, so fehlte fast nichts.