Die Rache der Frühaufsteher

2016 gab’s bereits Stunk: Bürmoos reiste an, plötzlich setzte Schneefall ein und das Spiel fiel in selbigen. 2018 verhinderte Bürmoos-Coach Rödl eine drohende Frühpartie. „Man hat nichts von solchen Aktionen“, findet Innerhofer. Bestätigt auch Bürmoos-Boss Robert Eckschlager. War den Planern in Bürmoos nun egal. „Für die anderen ist es auch nicht lustig, am Sonntag um zehn oder elf am Abend heimzukommen“, weiß Bürmoos-Coach Sepp Bauer. Anpfiff war gestern bei Sauwetter also um elf Uhr. „Wir sind um 6:20 Uhr los, haben unterwegs gefrühstückt“, berichtete Gäste-Coach Schützinger. Sportlich hatte keiner einen Vorteil: Wie schon vier der letzten fünf Duelle endete auch dieses remis – 1:1. Zum vollen Bürmoos-Lazarett gesellten sich noch zwei Spieler.