Deutscher verletzt aus Klettersteig geborgen

Am Samstag stieg der 37-Jährige Deutscher den Klettersteig „Talbach“ in Hippach ein. Gegen 9.50 Uhr verletzte er sich oberhalb der Holzbrücke in der steilen Felswand am Fuß und konnte nicht mehr weiter. Daraufhin stiegen sechs Mann der Bergrettung Zell am Ziller sowie ein Alpinpolizist zum Verletzten hinauf.