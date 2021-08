Hall: Passant ertappte Einbrecher auf frischer Tat

Zeuge beobachtete Täter

Der Zeuge fertigte zuvor noch aus einiger Entfernung ein Lichtbild an, wo der Täter in der Nähe eines Parkautomaten steht. Der Eigentümer des Lokals wurde erst etwa eine Stunde später vom Einbruch in Kenntnis gesetzt, worauf dieser die Polizei verständigte. Laut derzeitigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise, insbesondere durch jene Person, die in der Nähe des Täters am Parkautomat gestanden hatte, sind an die Polizeiinspektion Hall (Tel 059133-7110) erbeten.