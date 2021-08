Land setzt im Kindergarten auf Lollipop-Tests

Steht das nächste Corona-Schuljahr vor der Türe? Am Montag beginnt in Oberösterreich die Sommerschule mit rund 4600 Teilnehmern. Diese Chance, die Wirksamkeit geplanter Maßnahmen zu testen, will man nutzen. Und wie an den Schulen will man auch im Kindergarten mit einer freiwilligen Sicherheitsphase starten.