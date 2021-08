Vier Verletzte bei Auto-Überschlag im Pongau

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag in St. Martin am Tennengebirge. Ein voll besetztes Auto kam aus noch nicht bekannten Gründen von der Straße ab und stürzte in einen Graben. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Böschung, direkt an einem Bach, auf dem Dach liegen. Da vermutet wurde, dass eine Person eingeklemmt ist, wurde die Wasserrettung alarmiert. Ein Person wurde bei dem Unglück schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen werden.