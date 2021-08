„Ich liebe die Kinder, als wären sie meine“

Was gibt Ihnen das Gefühl, dass der Schritt genau der richtige war? Was fasziniert Sie am zusammenarbeiten mit Kindern?

Die Ehrlichkeit der Kinder geht mir oft sehr nahe. Wenn dich eines umarmt, oder sie drücken dir ein Bussi auf die Wange, ist das etwas Wertvolles. Weil man weiß, dass ist mehr als hundert Prozent ehrlich. Und das gibt mir so viel mehr, als wenn mich ein Chef lobt. Das ist das, was mich jeden Tag motiviert. Und dann weiß ich, das ist genau der Job, den ich haben wollte.