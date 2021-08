Ganoven erbeuteten teure Räder aus Keller

Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte im Zeitraum zwischen Montag 21.30 Uhr und gestern 6.15 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrparteienwohnhaus in Vomperbach und brach dort zwei Kellerabteile auf. Daraus entwendete man insgesamt zwei E-Bikes und ein hochwertiges Rennrad. Weiters wurde aus dem unversperrten Fahrradraum in der Tiefgarage ein weiteres abgesperrt abgestelltes E-Bike gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag, als mehr als 10.000 Euro.