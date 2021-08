Kinder missbraucht: „Es war die Hölle“

Die Opfer vertrauten sich während ihrer Leiden wiederholt gleichaltrigen Freunden an, „dass da was mit ihnen geschieht“. Ihnen wurde geraten, der eigenen Mutter alles zu schildern. Die schockierte Frau stellte schließlich die Tagesmutter zur Rede. „Sie hat mich richtig runtergeputzt und war entsetzt, dass ich so etwas behaupten könne“, berichtete die Zeugin vor Gericht.