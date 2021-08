Wochenmarkt-„Face-Lifting“ in Wels abgeschlossen

Alles neu am Zentralmarktgelände in Wels - der im Februar begonnene Umbau ist abgeschlossen. 1,6 Millionen Euro ließ sich die Stadt die Erneuerung des Erscheinungsbildes und der Technik in Halle und Außenbereich kosten. Am 4. September steigt die offizielle Eröffnung mit Festprogramm.