Seit Mittwoch ist der komplette VSV-Kader geimpft

Preseason-Heimspiel mit Impfaktion

Am Freitag wird von 17 bis 21 Uhr im Vorfeld des Preseason-Heimspiels gegen Bad Nauheim (zweite Deutsche Liga) im VIP-Raum der Stadthalle geimpft. „Neben Hallenbesuchern sind alle anderen noch nicht Geimpften eingeladen, sich in der Stadthalle gegen Corona impfen zu lassen!", so Napokoj.