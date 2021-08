Unbekannter sticht Mann (28) am Donaukanal nieder

Ein 28-Jähriger ist am Dienstagabend am Wiener Donaukanal von einem Unbekannten mit einem Messer niedergestochen worden. Der Angreifer habe es zunächst auf die zwei Begleiterinnen des Opfers abgesehen gehabt. Als der 28-Jährige die Attacke auf die Frauen abwehrte, rammte ihm der Täter mehrmals das Messer in den Körper. Die Fahndung nach dem Angreifer läuft.