An der Grenze zur letzten Diktatur Europas

„Nach Syrien kann ich nicht zurück“

Und deshalb sei er in Syrien nicht sicher, auch in Saudi Arabien, wo er zuletzt lebte, habe es Anschläge auf sein Leben gegeben. Er flog nach Moskau, von dort wurde er mit dem Auto weiter nach Belarus gebracht. Wir es für ihn weitergeht? „Ich will in jedem Land leben, in dem ich meine Studien und Forschungen weiterführen kann“, sagt er. Nach Syrien könne er nicht zurück.