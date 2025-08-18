Fehlstart prolongiert

Nächste Pleite: Austrias 1:2 beim LASK im Video

Fußball
18.08.2025 12:00
Der Fehlstart ist prolongiert, die Austria verlor auch beim LASK. Alle Tore, Aufreger und Highlights der 1:2-Pleite der Veilchen in Linz sehen Sie in Kooperation mit Sky Sport Austria hier im Video (oben).

