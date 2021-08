Nach Litauen will auch Polen Grenzzaun errichten

Derzeit sind an der Grenze zu Belarus bereits 900 Soldaten im Einsatz. Diese Kräfte will Warschau ebenfalls weiter verstärken. Polen und Litauen haben in diesem Jahr einen starken Anstieg bei den illegalen Grenzübertritten von Weißrussland aus von Flüchtlingen aus Ländern wie Afghanistan und Irak verzeichnet. Die EU wirft Präsident Alexander Lukaschenko vor, die Migranten als Druckmittel gegen EU-Sanktionen zu missbrauchen. Dies wird von der Führung in Minsk vehement abgestritten.