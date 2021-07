Bau von Litauens Grenzzaun zu Weißrussland stockt

Bau von Zaun vor zwei Wochen begonnen

Litauen begann vor rund zwei Wochen mit der Errichtung eines Zaunes an der Grenze zu Weißrussland. Damit will die Regierung das in den vergangenen Monaten stark gestiegene Aufkommen von Flüchtlingen aus dem Nachbarland eindämmen. Litauen wirft dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, die großteils aus Afghanistan und Nahost, aber auch aus afrikanischen Ländern stammenden Flüchtlinge als Vergeltung für die EU-Sanktionen gezielt über die litauische Grenze in die Union zu schleusen.