2027 soll DTM-Traum am Salzburgring wahr werden

Diese Veranstaltung soll als eine Art Generalprobe dienen. „Der Performancegrad der Autos ist gleich und beide Serien gehören dem ADAC. Wenn wir uns da ordentlich präsentieren, sieht es gut aus“, ist der Halleiner überzeugt. Einige GT-Masters-Fahrer testeten in den vergangenen Tagen bereits am Salzburgring und zeigten sich hellauf begeistert. „Die Strecke ist bereit. Für uns ist es aus Motorsport-Sicht heuer mit Sicherheit das Jahreshighlight“, freut sich Penninger auf die Serie, die vom 5. bis zum 7. September im Nesselgraben gastiert.