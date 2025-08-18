Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Strecke ist bereit“

2027 soll DTM-Traum am Salzburgring wahr werden

Salzburg
18.08.2025 12:00
Die GT-Masters-Autos testeten bereits am Salzburgring.
Die GT-Masters-Autos testeten bereits am Salzburgring.(Bild: Manuel Mackinger/Mackinger Photography)

Hört man am Salzburgring bald die Motoren der DTM? Wenn es nach Strecken-Chef Ernst Penninger geht, dann soll die bekannte deutsche Rennserie bald im Nesselgraben gastieren. Anvisiert wird 2027, aber selbst das kommende Jahr ist nicht ausgeschlossen. Als Generalprobe steigt Anfang September das GT Masters.

0 Kommentare

Seit mehreren Jahren träumt Salzburgring-Boss Ernst Penninger von einem Wochenende der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) im Nesselgraben. Nun rückt die Erfüllung des Traums immer näher, die Gespräche mit dem ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) – dem Veranstalter der Rennserie – laufen ständig. „Wir sind regelmäßig im Austausch, haben in Kürze mit dem GT Masters auch die Schwester der DTM bei uns“, erzählt Penninger.

In Spielberg am Red Bull Ring fuhr die DTM schon mehrfach.
In Spielberg am Red Bull Ring fuhr die DTM schon mehrfach.(Bild: GEPA)

Diese Veranstaltung soll als eine Art Generalprobe dienen. „Der Performancegrad der Autos ist gleich und beide Serien gehören dem ADAC. Wenn wir uns da ordentlich präsentieren, sieht es gut aus“, ist der Halleiner überzeugt. Einige GT-Masters-Fahrer testeten in den vergangenen Tagen bereits am Salzburgring und zeigten sich hellauf begeistert. „Die Strecke ist bereit. Für uns ist es aus Motorsport-Sicht heuer mit Sicherheit das Jahreshighlight“, freut sich Penninger auf die Serie, die vom 5. bis zum 7. September im Nesselgraben gastiert.

Salzburgring-Boss Ernst Penninger hat viel zu tun – die Strecke ist immer ausgebucht.
Salzburgring-Boss Ernst Penninger hat viel zu tun – die Strecke ist immer ausgebucht.(Bild: Tröster Andreas)

Auch auf die Bekanntgabe des ADAC-Rennkalenders für 2026, der normalerweise im August veröffentlicht wird, wartet der Ring-Boss gespannt: „Aber ich hätte kein Problem, wenn wir die DTM nächstes Jahr noch nicht hier haben. Ideal wäre 2027, das ist unser klares Ziel.“

Lesen Sie auch:
Sonja Gigler (li.) und Adam Kappacher hatten sichtlich Spaß.
Gute Abwechslung
Skicrosser genießen Ausbruch aus dem Alltag
12.08.2025

„Nehmen es, wie es kommt“
Falls es doch 2026 schon so weit sein sollte, wird man sich aber dennoch nicht beklagen. „Dann freuen wir uns auch. Wir nehmen es, wie es kommt.“ 

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
192.755 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
139.746 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Adabei Österreich
Kratkys stiller Abschied rührt Fans zu Tränen
125.302 mal gelesen
Mit leisen Worten ging er – „Dann schleich ma uns halt.“ Robert Kratkys schneller Abschied vom ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2014 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1991 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1601 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf