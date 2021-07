Nehammer schickt Cobra an litauische Grenze

Die verstärkten Migrationsbewegungen aus Weißrussland Richtung Litauen haben die Regierung des baltischen Staates unter Zugzwang gebracht. Neben der Errichtung eines Schutzzauns, der massenhaften Verhaftung von Migranten und der Verschärfung des Asylrechts greift die Regierung in Vilnius nun auch auf ausländische Hilfe zurück. Am Donnerstag kündigte Österreich an, Litauen beim Schutz der EU-Außengrenze zu unterstützen. 13 Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra und ein gepanzertes Fahrzeug sollen ab Anfang August vor Ort sein.