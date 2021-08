„500 leere Betten Sozialvereinen bereit stellen“

„In dieser Causa Steuergeldverschwendung in den Raum zu stellen, sei genauso deplatziert wie zu kritisieren, dass es in jeder Gemeinde eine Feuerwehr gibt.“ Diese Aussage von LR Fischer sorgt für Verwunderung bei LA Sint: „Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Erstens hält Tirol ja nicht in jedem Dorf fünf Feuerwehren gleichzeitig bereit, sondern eine. Es würde also leicht genügen, 50 Plätze für Ausnahmefälle vorzuhalten, aber nicht 500. Zweitens ist es voll daneben, wenn ausgerechnet eine grüne Landesrätin die Aufnahme von hilfesuchenden Menschen mit brennenden Häusern vergleicht. Die Aufnahme von Flüchtlingen kommt für LR Fischer offensichtlich einer Katastrophe gleich.“