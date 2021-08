Freie Betten kosten 2 Millionen Euro jährlich

„Ist wesentliche Lehre aus dem Jahr 2015“

LR Fischer sieht in der Kritik eine dankbare Gelegenheit, Aufklärungsarbeit zu leisten: „Selbstverständlich halten wir ein gewisses Kontingent an Plätzen vor, damit wir rasch reagieren können. Das ist eine der wesentlichen Lehren aus den Fluchtbewegungen von 2015.“ Hier Steuergeldverschwendung in den Raum zu stellen, sei genauso deplatziert wie zu kritisieren, dass es in jeder Gemeinde eine Feuerwehr gibt. „Das kostet auch Geld und 99 Prozent der Zeit stehen die Löschfahrzeuge ohne Einsatz in der Garage. Wenn es aber brennt, dann kann schnell geholfen werden. Oder ist es der ernsthafte Vorschlag der Liste Fritz, zu warten, bis es brennt, und sich erst dann auf die Suche nach einem Löschfahrzeug zu machen? Das ist jedenfalls nicht die Art und Weise, wie man verantwortungsvoll regiert“, kontert die Landesrätin.