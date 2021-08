Tödlich verunglücktes Rallye-Ass war ein FANomen

Siegfahrer war er nie einer, aber trotzdem ein Star: Christof Klausner! Drift-König und FANomen der Rallye-Szene. Wo er war, stieg beißender Rauch auf. Einmal sogar in Pregarten bei einer Autogrammstunde, bei der er sich in einem Autohaus spontan in seinen Audi quattro setzte, um den zwischen ausgestellten Neuwagen kreiseln bzw. dessen Reifen qualmen zu lassen.