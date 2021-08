50 Verbindungen betroffen: Bahnstreik trifft uns

Veranstalter haftet

Bei jenen, die Pauschalreisen, z.B. Bahnfahrt und Hotel, gebucht haben, ist der Veranstalter in der Haftung. Man bekommt Geld zurück oder kann kostenlos umbuchen. Wer bereits auf der Reise ist, etwa in Deutschland, und nun feststeckt, hat Anspruch auf Übernachtungskosten oder die gleichwertige Ersatzbeförderung etwa per Reisebus.