Mit diesen Verzögerungen muss man jetzt rechnen

Zahlreiche Ausfälle in den kommenden Tagen

Laut aktuellem Stand verkehren während des geplanten deutschen Bahnstreiks ICE-Züge über Passau nach Wien Hauptbahnhof in Österreich planmäßig, in Deutschland kommt es zu einem Ausfall. Bei den EC-Zügen Tauern/Ennstal über Salzburg kommt es voraussichtlich zu einem Ausfall im Bereich der Deutschen Bahn, eine Wende auf Gegenzug ist in Salzburg vorgesehen. Bei den EC-Zügen Zürich/München über Lindau können zwischen 6.00 und 18.00 Uhr einige Zugverbindungen - das sind die Züge 198, 97, 192 und 193 - mithilfe von ÖBB-Lokführern sichergestellt werden.