Mode-Ikone Iris Apfel wird 100 Jahre alt

Schon ihren 99. Geburtstag hat Iris Apfel in ihrem ganz eigenen Stil gefeiert: Umgeben von Kuscheltieren im quietschgrünen Kleid auf einem Sofa, dazu wie immer große runde Brille, Dutzende Armreifen und Ketten, weißen Kurzhaarschnitt und über allem zwei Luftballons in Form von Neunern. Inzwischen geht sie - gegen Corona geimpft - auch wieder vor die Tür und trifft sich mit Freunden, wie die Stilikone, die an diesem Sonntag 100 Jahre alt wird, per Instagram dokumentiert.