Mann kam mit Waffe zu „Aussprache“: WEGA vor Ort

Brüder geständig

Die geplante Aussprache mit dem „Ex“ – auch er hatte sich Verstärkung in Person eines Freundes organisiert – lief mutmaßlich nicht wie geplant. Und so zog der 19-Jährige eine Waffe, bedrohte seinen Kontrahenten und schoss mehrmals in die Luft. Dann schwangen sich die Wiener Brüder ins Auto und flüchteten. Polizei und WEGA waren jedoch schon zu der Adresse des Schützen unterwegs. In einer Gasse nahe der Wiener Schweglerstraße trafen sie auf das schießwütige Duo. In einer Umhängetasche hatte der 19-Jährige ein volles Magazin, Pistole und Patronen wurden sichergestellt. Die Brüder zeigten sich geständig, ein Waffenverbot gegen den Älteren wurde ausgesprochen.